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coronavirüse karşı yardım kampanyası başlattı, bu çağrıyı yanıtsız bırakmadı!

, Coronavirüs'e karşı hesabından yardım kampanyası başlattı. Milli futbolcumuz da bu çağrıyı yanıtsız bırakmadı: Gün hep birlikte olduğumuzu gösterme günü. Ben de elimi taşın altına koyuyorum Haluk abi.

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Yüreğinize sağlık!
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Coronavirüs'e karşı hesabından yardım kampanyası başlattı. "Oyuncusundan sporcusuna, müzisyenine kadar tüm ünlü dostlarıma sesleniyorum! Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz." mesajını paylaştı. Milli futbolcumuz Merih Demiral da bu çağrıyı yanıtsız bırakmadı: Gün hep birlikte olduğumuzu gösterme günü. Ben de elimi taşın altına koyuyorum Haluk abi.


Haluk Levent

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