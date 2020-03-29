Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Coronavirüs'e karşı sosyal medya hesabından yardım kampanyası başlattı. "Oyuncusundan sporcusuna, müzisyenine kadar tüm ünlü dostlarıma sesleniyorum! Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz." mesajını paylaştı. Milli futbolcumuz Merih Demiral da bu çağrıyı yanıtsız bırakmadı: Gün hep birlikte Türkiye olduğumuzu gösterme günü. Ben de elimi taşın altına koyuyorum Haluk abi.
Haluk Levent
Haluk Levent
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