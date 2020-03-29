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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! "Çiftçi çıldırdı maraton koşuyor..."

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye maraton koşucusu olan Akın Yeniceli damgasını vurdu. Yeniceli anılarını anlatırken Kenan İmirzalıoğlu'nu ve tüm stüdyoyu kahkaya boğdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de maraton koşucusu Akın Yeniceli'nin Kenan İmirzalıoğlu ve izleyenleri gülmekten kırıp geçirdiği o anlar...

29.03.2020 02:12 - Son Güncelleme: 29.03.2020 02:30
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Çiftçi çıldırdı maraton koşuyor...

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Çiftçi çıldırdı maraton koşuyor...

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye maraton koşucusu olan Akın Yeniceli damgasını vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Çiftçi çıldırdı maraton koşuyor...

Yeniceli anılarını anlatırken Kenan İmirzalıoğlu'nu ve tüm stüdyoyu kahkaya boğdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Çiftçi çıldırdı maraton koşuyor...

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de maraton koşucusu Akın Yeniceli'nin Kenan İmirzalıoğlu ve izleyenleri gülmekten kırıp geçirdiği o anlar...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Çiftçi çıldırdı maraton koşuyor...

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