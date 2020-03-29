Coronavirüsü yenen rektör gençleri uyardı: Lütfen yuvanızda kalın

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testi pozitif çıkan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durakoğlu'ndan müjdeli haber geldi... Hastalığı yenen Durakoğlu, eşinin ve çocuğunun da test sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.

Gençleri uyaran Durukanoğlu, "Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim insanlık büyük bir trajedi yaşıyor. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz. Oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi hastalığı yenme potansiyeli adayına dönüştürüyor. Sizlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın" dedi