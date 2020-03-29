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Coronavirüs tedbirleri kapsamında 'de vatandaşların ateşleri ölçüldü

'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köy karantinaya alındı. Valilik, "Bu tedbirlerin hepsini bizler için çok kıymetli olan vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak adına almaktayız" açıklamasını yaptı...

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Rize karantinada
Rize'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köy karantinaya alındı. Valilik, "Bu tedbirlerin hepsini bizler için çok kıymetli olan vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak adına almaktayız" açıklamasını yaptı...

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