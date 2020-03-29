Rize'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köy karantinaya alındı. Valilik, "Bu tedbirlerin hepsini bizler için çok kıymetli olan vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak adına almaktayız" açıklamasını yaptı...
Coronavirüs tedbirleri kapsamında Rize'de vatandaşların ateşleri ölçüldü
Rize'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köy karantinaya alındı. Valilik, "Bu tedbirlerin hepsini bizler için çok kıymetli olan vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak adına almaktayız" açıklamasını yaptı...
- Yaşam
- 29.03.2020
- Gazete
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