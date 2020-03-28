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'den son dakika açıklaması: Yağmur ve sağanak yağış geliyor | 28 Mart

Son dakika haberi... nu araştıran vatandaşlara beklenen haber 'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, birçok ilimizde yağmur ve sağanak yağış görüleceği belirtildi. Peki bugün hangi illerde yağmur var? , ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre yurt genelinde hava durumu.

  • Yaşam
  • 28.03.2020 07:57
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.03.2020 08:00
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Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında ülke genelinin yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bakleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

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