Korkunç olay, bugün saat 01.30 sıralarında Karahöyük Mahallesi Pirhasan Sokak'taki evde yaşandı. 112 Acil Servis'i arayan bir kişi, yeğeni Azzam Al Abdullah'ı yatağında ölü bulduklarını, çocuğun koronavirüs nedeniyle öldüğünü söyledi.



İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Azzam Al Abdullah'ın vücudunda, darbeye bağlı çok sayıda morluk olduğunu saptadı.







Yaklaşık 15 gün önce babasının sınır dışı edildiği öğrenilen Abdullah'ın üvey annesi Raaşa Osman ve kardeşleriyle birlikte kaldığı ve yine üvey annesi tarafından sokaklarda kağıt toplattırıldığı belirlendi.

Polis, üvey anne Raaşa Osman'ı şüphe üzerine gözaltına aldı.Raaşa Osman, ilk olarak polise, Abdullah'ın kağıt toplamak için evden çıktığını, kavga edip geri geldiğini, bu nedenle vücudunda morluklar olduğunu söyledi.Polisin anlatımlarındaki çelişkiler üzerine sorguya aldığı üvey anne, Abdullah'ı, eve geç geldiği için hortumla dövüp, defalarca havaya kaldırıp yere attığını itiraf etti. Osman, çocuğu daha önce de dövdüğünü söyledi.Kardeşleri de üvey anneleri Raaşa Osman'ın, Azzam Al Abdullah'ı hortumla dövdükten sonra havaya kaldırıp yere attığını, baygınlık geçirince de yüzüne su döktüğünü, ağzından kan gelmesi üzerine yatağına yatırdığını ifade etti.Üvey anne, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, Abdullah'ın ön otopsi raporunda, darbeye bağlı kalpte oluşan yoğun kanama nedeniyle öldüğü bildirildi.