İstanbul Kadıköy'de fırın işleten Vedat Yılmaz, örnek bir harekete imza attı. Virüs nedeniyle ücretsiz izne çıkan vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine 30 gün boyunca bedava ekmek vermeye başladı. "Bu zamanlarda birbirimize destek çıkmalıyız" ifadesini kullandı.
DOĞAYA KAÇTILAR
Manisa'da yaşayan Alihan Sayılı, Semih Yiğit ve Ertürk Akpınar, virüs nedeniyle doğaya kaçtı. Spil Dağı Milli Parkı bölgesinde bulunan kendilerine ait arazide 7 metre yüksekliğinde ağaç ev yaptı. Üç genç, salgın bitene kadar burada kalacaklarını açıkladı.
TOKALAŞMAK YASAK
Elazığ'daki 300 nüfuslu Alatarla Köyü sakinleri, kendi kendilerini karantinaya aldı. Köyde, tokalaşma ve komşu ziyaretleri yasaklandı. Köyün girişine de tabela asıldı.
PET VALLA!
İstanbul Kadıköy'de esnaf Ahmet Fahrettin Övünçkaya, virüsten korunmak için 5 litrelik pet şişeden kendi maskesini üretti. "Kolonya, pahalı olunca evde kolonya da yapabiliyorum" dedi.
VAN CANINA
Van'da yaşayan Bülent Menteşe virüse karşı kendi önlemini aldı. Her gün temas ettiği kişileri tarih ve saatiyle not etmeye başladı.
DOĞAYA KAÇTILAR
Manisa'da yaşayan Alihan Sayılı, Semih Yiğit ve Ertürk Akpınar, virüs nedeniyle doğaya kaçtı. Spil Dağı Milli Parkı bölgesinde bulunan kendilerine ait arazide 7 metre yüksekliğinde ağaç ev yaptı. Üç genç, salgın bitene kadar burada kalacaklarını açıkladı.
TOKALAŞMAK YASAK
Elazığ'daki 300 nüfuslu Alatarla Köyü sakinleri, kendi kendilerini karantinaya aldı. Köyde, tokalaşma ve komşu ziyaretleri yasaklandı. Köyün girişine de tabela asıldı.
PET VALLA!
İstanbul Kadıköy'de esnaf Ahmet Fahrettin Övünçkaya, virüsten korunmak için 5 litrelik pet şişeden kendi maskesini üretti. "Kolonya, pahalı olunca evde kolonya da yapabiliyorum" dedi.
VAN CANINA
Van'da yaşayan Bülent Menteşe virüse karşı kendi önlemini aldı. Her gün temas ettiği kişileri tarih ve saatiyle not etmeye başladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.