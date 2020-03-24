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: 'de feci ! araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

haberine göre 'de otomobille aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yaşam
  • 24.03.2020 08:45
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 08:45
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Osmaniye'de feci kaza!

Edinilen bilgiye göre, Yasin G. idaresindeki 06 KIY 05 plakalı otomobil ile Mustafa Ok (28) idaresindeki 80 ED 566 plakalı araç Güney Çevre Yolu Dereobası köyü yakınlarında çarpıştı.

da yaralanan sürücü Ok ve aynı araçta bulunan Orhan Korkmaz (37), ambulansla kaldırıldıkları özel hastanelerde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Yasin G. ile her iki araçta bulunan 3 kişi ise kentte bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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