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Coronavirüs ile mücadele eden 'da doktordan tüyler ürperten sözler: 2 saat içinde boğuluyorlar

Coronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden biri olan 'da doktorun sözleri tüyler ürpertti: Koşarak geliyorlar, 2 saat içinde boğuluyorlar.

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Dünya çapında 336 bini aşkın kişiye Coronavirüsü bulaştı. Ölü sayısı da 14 bin 600'ü geçti. Salgının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan İspanya'da doktorlar önemli uyarılarda bulundu.

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