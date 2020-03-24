Dünya çapında 336 bini aşkın kişiye Coronavirüsü bulaştı. Ölü sayısı da 14 bin 600'ü geçti. Salgının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan İspanya'da doktorlar önemli uyarılarda bulundu.
Coronavirüs ile mücadele eden İspanya'da doktordan tüyler ürperten sözler: 2 saat içinde boğuluyorlar
Coronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da doktorun sözleri tüyler ürpertti: Koşarak geliyorlar, 2 saat içinde boğuluyorlar.
- Yaşam
- 24.03.2020
- Gazete
Dünya çapında 336 bini aşkın kişiye Coronavirüsü bulaştı. Ölü sayısı da 14 bin 600'ü geçti. Salgının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan İspanya'da doktorlar önemli uyarılarda bulundu.
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