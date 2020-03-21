Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, pek çok önlemin alınmasına sebep oldu. Koronavirüsten korunma kapsamında pek çok şirket evden çalışma kararı aldı, zorunlu olmadıkça 'evde kal' çağrısı yapıldı. 11 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, şarkılara da konu oldu. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar koronavirüs ile ilgili şarkılar seslendirip sosyal medya ile paylaştı.

"ÜÇ BUÇUK ATIYORUZ BURADA, HELAL SANA KORONA"

İlgi çeken koronavirüs şarkılarından biri Küba asıllı Amarikalı şarkıcı Camila Camello'nun YouTube'da 800 milyondan fazla izlenme alan Havana şarkısının uyarlaması oldu. Sosyal medyada ilgi gören şarkıda "Korona hoşgeldin, bütün dünyaya temizliği öğrettin. İnsan olarak haddimizi bildirdin" ve "Dize getirdin dünyayı helal sana. Kapadın dünyayı evine ocağa. Üç buçuk atıyoruz burada, helal sana korona" sözleri yer aldı.





"KORONA VAR ÖPME"

Koronavirüse şarkı yazan isimlerden biri türkücü Aydın Aydın oldu. Aydın, Aydın, dünyanın üzerine kabus gibi çöken ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs'e üç dilde yazdığı 'Korona Var Öpme' isimli şarkısı ile dikkat çekti. Köylülerin de rol aldığı klipte 1.5 metreyi bulan karda yürüyen türkücü, karla kaplı dağın yamacına 'Korona Var Öpme' yazısını yazdı. Aydın Aydın'ın Hakkari'nin karlı dağlarında çektiği klip de sosyal medyada ilgi gördü.





Koronavirüsün panzehirinin Hakkari dağlarında yetişen şifalı otlarda olduğunu ileri süren Aydın Aydın, "Koronavirüsten dolayı lütfen yakın teması ve öpüşmeyi kaldıralım. Aslında yıllar önce yaptığım türkü ile bu mesajı vermiştim. Benim kendi köyüm ve yakın köylerde insanlar öpüşmeyi kaldırmış. Selam, Allah'ın selamıdır. Selam verilir, alınır çok önemli. Bu önemli süreçte bu öpüşmeyi kaldıralım. Ben bu türküyü yaparken bana 'delidir' dediler. Ama bugün bütün dünya alarmda maalesef. Daha geç kalmış değiliz. Yakın temas ve öpüşmeyi lütfen kaldıralım. Özellikle çocukları ve kalabalık yerlerde birbirimizi öpmeyelim" diye konuştu.

OY KORONA KORONA KIZLAR GİRSİN HORONA

Sosyal medya hesabından paylaştığı türküler ve keçileriyle armut kavgasıyla gündeme gelen Rize'nin Çayeli ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan çoban Ali Güney bu kez Koronavirüs'e (Covid-19) türkü yazdı.





Türküsünde koronavirüse karşı kolonya kullanılmasına da değinen Güney'in şarkısı şöyle:

Güney türküsünde şu ifadelere yer verdi:

"Oy korona korona kızlar girsin horona,

Dağlarda çoban deyin beni size sorana.

Korona korkusundan camilerden kaçtınız,

Korona korkusundan kolonyaya daldınız.

Yüksek yüksek dağlarda çiçekler açıyor mu?

Kolonya kokusundan Azrail kaçıyor mu?

Sabahtan erken çıkar aç bırakma koyunu,

Bu korona virüsü acaba kimin oyunu?

Tankın önüne yattın mermiye kafa attın,

Ey gidi Türk milleti koronadan ne korktun?

Nerde hoca, diyanet millete vaiz versin,

Allah'a dua edin göklerden şifa insin."

KORONAYA KOLONYALI ŞARKI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Fatih Bulut'un 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısını koronavirüse uyarlayan gençlerin şarkısı beğeni topladı. Kadirli'de düğünlerde müzik yapan orkestra grubunda bulunan Hasretcan Toprak ve Tolgahan Cansever isimli iki genç Fatih Bulut'un 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısını korona virüse uyarlama yaptı. "Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim herkes kolonya döktüler" diye başlayan şarkıyı sosyal medyaya yükleyen gençlerin şarkısı yoğun ilgi topladı.





KOLONYALAR ÇOK PARA, ALAMADIK KOLONYA!

Gümüşhane'de müzisyenler tüm dünyada korku ve paniğe neden olan koronavirüse dikkat çekmek için 'Oy korona korona' adlı parçayı yazıp seslendirdi. Gümüşhane Gençlik Merkezi müzik grubu üyelerinden Gökhan Zengin, Tuğrul Meral, Burak Aksoy, Alican Us, Mehmet Barka ve Arifcan Doğan'dan oluşan koro birlikte yazıp kemençe ve gitar eşliğinde söyledikleri parçayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.





Sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım alan parçanın sözleri şöyle:

"Çin'den çıktım ben yola

Benim adum korana

Sınır sınır dolaştum

Türkiye'ye ulaştum.

Oy Korona korana

De get benden oyana

Dünyalari verurum çaresini bulana.

Gittik baktık raflara

Kolonyalar çok para

Alamadık kolonya

Ya olursak korona.

Okulları kapattun

Stoklaru tükettun

Bu kadar insanlari

Kuyruklarda beklettin.

Oy Korona korana

De get benden oyana

Dünyalari verurum çaresini bulana."

9/8'LİK KORONAVİRÜS ŞARKISI

Edirne'de iki sokak müzisyeni, virüs ile ilgili şarkıyı, 9/8'lik Trakya havasında kentin en işlek caddesinde çalıp söyledi. Müzisyenlerin Trakya şivesiyle söylediği şarkı, internette de paylaşılınca binlerce kişi tarafından tıklanarak büyük beğeni topladı.





"HANGİ MÜŞTERİ GELSE BU ŞARKIYI İSTİYOR"

Sokak sanatçılarından Aşkım Yeşilli, şarkıyı kendilerince yorumlayarak stres attıklarını belirterek, "Sokak müzisyeniyiz. Açıkçası bu şarkı bizim bestemiz değil. Besteyi başka birinden duyduk ve kendimizce yorumlamaya başladık, umarım beğenilmiştir. Bir vatandaş biz şarkı söylerken bizi çekmiş ve sosyal medyada paylaşmış. Sonrasında da bu olay patladı zaten. Çok fazla izlenmiş. Şimdi hangi müşteri gelirse gelsin bu şarkıyı istiyor. Biz bu şarkıyı söyleyince kendimizi virüsten kurtulmuş gibi hissediyoruz" dedi.