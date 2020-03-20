Miraç Kandili, İslam inancında, Peygamber Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi. Aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz,Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir. Miraç Kandili müslüman alemi için oldukça önemli bir gündür. Miraç Kandili, bu sene 21 Mart'ta tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Müslümanlar tarafından yine heyecanla bekleniyor. Peki 2020 Miraç Kandili yeni resimli kısa öz kutlama mesajları nelerdir? Miraç Kandil'inde neler yapılır? Miraç Kandili'nin gündüzünde oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak gerekir. Peygamber Efendimiz "Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur" buyurdu.