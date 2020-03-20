Ignaz Semmelweis kimdir? Ignaz Semmelweis neden Doodle oldu? Koronavirüsle mücadelede farkındalık için tüm dünya seferber oldu. Google da kullanıcılarını el yıkamanın önemini hatırlattığı bir video hazırladı. Videoda doğru el yıkama şekli gösteriliyor. Peki, el yıkama videosunda yer alan Ignaz Semmelweis kimdir? Ignaz Semmelweis, tıp alanında öncü çalışmalarıyla biliniyor.

IGNAZ SEMMELWEIS KİMDİR?

Ignaz Philipp Semmelweis (doğum adı: Ignác Fülöp Semmelweis; 1 Temmuz 1818 – 13 Ağustos 1865) Alman asıllı Macar hekim. Antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak bilinir. "Annelerin kurtarıcısı" lakabıyla tanınan Semmelweis lohusalık humması insidansı ile doğum kliniklerindeki el yıkama alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi keşfetmiştir.

Lohusalık ateşi 19. yüzyıl ortalarında hastanelerde yaygındı ve %10 - %35 oranları arasında ölümcül idi. Semmelweis 1847 yılında Viyana Genel Hastanesi'nde kalsiyum hipoklorit içeren antiseptikler kullanarak el yıkama uygulamasını önermiş ve ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltmayı başarmıştır. Bulgularını derlediği Lohusa Ateşinin Kavramı, Etyolojisi ve Profilaksisi isminde bir kitap yayınlamıştır.

KORONAFOBİYİ YENME YOLLARI!

Coronavırüs, vaka sayılarının artmasıyla beraber birçok insanda hasta olma korkusu ve panik hali (Koronafobi) hakim. Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, bu korkuyu yenmenin yollarını anlattı.

SÜREKLİ TAKIP ETMEYİN

Güncel durum hakkında bilgi sahibi olma isteğiniz gayet normal ve gereklidir. Fakat yalnızca haberleri takip eder ve günlük yaşantınızı olumsuz gelişmelere odaklarsanız bu durum psikolojinizde kalıcı zararlara sebep olabilir.

Yetkili kişilerin önerdiği hijyen kurallarına uymanız ve kişisel temizliğinize dikkat etmeniz yeterlidir. Günde belli el yıkama sayısına ulaşmaya çalışmak, temiz de olsa eşyalara dokunmaktan kaçınmak veya yalnızca faydalı olduğunu düşündüğünüz yiyeceklerin aşırı tüketimi birtakım psikolojik problemlere neden olabilir.

ARAŞTIRIN, SORUN

Belirsizlik ve az bilgi kaygı yaratır. Karşı karşıya olduğunuz tehdidin tam olarak ne olduğunu bilmemeniz paniği tetikleyebilir.

Tedbir amaçlı bir süre sosyal ortamlar yerine evinizde vakit geçirmeniz en doğrusu. Bunu kısıtlama olarak değil fırsat olarak düşünün. Kendinize vakit ayırın.