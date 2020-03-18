Cumhuriyeti için büyük önem taşımaktadır. Dünya tarihine geçen bu savaşta İngiliz, Anzak ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadasını geçemeyerek askerlerini tahliye etmek zorunda kalmıştı. Her siperde ayrı bir destan yazan Türk askerleri, düşman askerine karşı mücadele vererek, emperyalizme karşı dünya literatürüne geçen destansı bir savaş vermişti. İşte, Çanakkale Zaferi anlamı ve önemi…

ÇANAKKALE ZAFERİ ANLAMI VE ÖNEMİ!

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.