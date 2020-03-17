Safer ayı Cahiliye Arapları tarafından uğursuzluk ayı olarak tanımlanmıştır. Onlar bu ayda umre yapmanın büyük bir günah olduğunu söylemişlerdir. Hz. Muhammed ise "Umre her zaman helâldir!" buyurarak bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştır. Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Peki, Safer ayı nedir, ne demek? Safer ayında yapılacak ibadetler neler? Safer ayı bela ayı mıdır? İşte Safer ayı ile ilgili hadisler...
Safer ayı nedir, ne zaman başlayacak? Safer ayı için neden bela ayı denir?
Muharrem ayından sonra gelen ve hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayı bu sene 18 Eylül 2020 yılında başlayacak. Hz. Muhammed'in hastalandığı ay olduğu için halk arasında bela ve musibet ayı olarak bilinen Safer ayı gerçekten bela ayı mıdır? Diyanet Safer ayı ibadetlerini ve safer ayı önemini anlattı. Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
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