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| den 4 ile son dakika kar yağışı uyarısı

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteorolojiden gelen tahminlerde Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri için yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

  • Yaşam
  • 15.03.2020 15:40
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 15:40
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Meteorolojiden 4 ile son dakika kar yağışı uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da, bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Salı ve çarşamba günü aralıklarla devam etmesi beklenen kar sebebiyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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