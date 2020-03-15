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'da sır ölüm! 50 bin lirayla 3 Mart'ta kayboldu! Irmakta cesedi bulundu

’da Manavgat ırmağında bulunan erkek cesedinin 13 gün önce kaybolan çiftçi ’a ait olduğu belirlendi. Yakınları Coşar’ın kaybolmadan yaklaşık 1 ay önce dan 2 seferde toplam 50 bin lira çektiğini söyledi.

  • Yaşam
  • 15.03.2020 14:13
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 14:19
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Antalya'da sır ölüm!

Manavgat Irmağı'nda bu sabah cansız beden gören yatçılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Irmaktaki ceset, Sahil Güvenlik botu kullanılarak, kıyıya çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede cansız bedenin, uzun süredir suda olduğu belirlenirken, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cesedi suda gördüğünü belirten bot çalışanı Mehmet Can, "Sabah tekne açmak için gelmiştik. Teknede çalışırken suyun üzerine bir şeyin yüzdüğünü gördüm. Baktığımda ceset olduğunu anladım. Polise haber verdim" dedi.

3 MART'TA KAYBOLMUŞ
Manavgat'ta 3 Mart günü berbere gittikten sonra kaybolan, evli ve 4 çocuk babası çiftçi 'ın yakınları da olay yerine geldi. Coşar'ın yakınları, cansız bedenin üzerindeki kıyafetleri tanıdı. Yapılan inceleme sonucu üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, Mehmet Coşar'a ait olduğu belirlendi. Yakınları Mehmet Coşar'ın kaybolmadan yaklaşık 1 ay önce dan 2 seferde toplam 50 bin lira çektiğini ve ailevi sorunlarının olduğunu söyledi.

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