Bugünkü
Takvim

: İstanbul 'da öldüren yumruk kamerada!

haberi... İstanbul 'da ters yönden girdiği yolda kendisine tepki gösteren (53) ile tartışıp yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan İsmail Y. (33), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında ters yönden araç kullanması, kan aktığını görüğü halde maktülü bırakarak uzaklaşmasını dikkate alarak haksız tahrik hükümlerini uygulamadı. kameralarına yansıyan olayın görüntüleri de delil olarak dosyada yer aldı.

  • Yaşam
  • 14.03.2020 12:11
  •  - 
  • Son Güncelleme: 14.03.2020 12:18
ABONE OL



Olay, 2 Haziran 2019'da Karadeniz Mahallesi, General Aldoğan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Maktül Sadık Yüksek karşıdan karşıya geçtiği sırada trafikte ters yoldan aracıyla ilerleyen sanık İsmail Y.'ye tepki gösterdi. El kol hareketleriyle tepkisini gösteren Sadık Yüksek'e, yolun ortasında durarak aracının kapısını açan sanık İsmail Y. tarafından yumruklandı. Sadık Yüksek aldığı darbenin etkisiyle kafası yere gelecek şekilde düştü. Sanık İsmail Y., aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da öldüren yumruk kamerada!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri