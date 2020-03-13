İsim değiştirme nasıl yapılır! Ad ve soyadı düzeltilmesi nasıl yapılır?

İsim değiştirme işlemi temelde dava açma prosedürüyle aynı şekilde işler. Nüfus Hizmetleri Kanunu ek geçici 8. Maddesinde göre; vatandaşlar belirlenen durumlar içerisinde ve belirli bir süre için dava açmadan isim değiştirmek işlemini Nüfus Müdürlüğü'nden yapabilirler. Düzenlenen maddeye uyarınca; yazım hatası bulunan, düzeltme işareti kullanılmadığı için anlam değiştiren ve toplum karşısında kişiyi gülünç duruma düşüren isimler Nüfus Müdürlüklerinde değiştirebiliyor. Nüfus Müdürlüklerine yapılan başvurularda olumlu sonuç alamayan vatandaşların isim değiştirme davasını açma hakkı saklı tutulmuştur.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ