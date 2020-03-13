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Ad-soyad kişinin ailesinden gelen ve kendi rızasına tabii tutulmadan eklenen lerdir. Çocuklarının doğumunun ardından ebeveynler başvurarak bireyler adına kayıt oluştururlar. Doğumun hemen ardından kişilere üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanları çıkartılır. Nüfus cüzdanın ön yüzünde isim, soyisim, anne adı ve baba adı gibi tamamen kişisel bilgiler yer alır. Yasal belge olarak nitelendirilen kişisel bilgilerin değiştirilmesi için kişinin dava açması gerekir. Türk Medeni Kanunun 27. Maddesi isim değiştirme kapsamını düzenler. Maddeye göre yalnızca talebi ileten kişinin haklı bulunduğu hallerde isim ve soyisim değiştirme hakkı tanınabilir. Peki ? Şartları nelerdir? İşte isim değiştirme işlemine dair merak edilen bütün detaylar…

  • Yaşam
  • 13.03.2020 13:03
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 13:03
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İsim değiştirme nasıl yapılır! Ad ve soyadı düzeltilmesi nasıl yapılır?

İsim değiştirme işlemi temelde dava açma prosedürüyle aynı şekilde işler. Nüfus Hizmetleri Kanunu ek geçici 8. Maddesinde göre; vatandaşlar belirlenen durumlar içerisinde ve belirli bir süre için dava açmadan isim değiştirmek işlemini Nüfus Müdürlüğü'nden yapabilirler. Düzenlenen maddeye uyarınca; yazım hatası bulunan, düzeltme işareti kullanılmadığı için anlam değiştiren ve toplum karşısında kişiyi gülünç duruma düşüren isimler Nüfus Müdürlüklerinde değiştirebiliyor. Nüfus Müdürlüklerine yapılan başvurularda olumlu sonuç alamayan vatandaşların isim değiştirme davasını açma hakkı saklı tutulmuştur.

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