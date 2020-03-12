14 yaşındaki Sevda'dan kahreden haber

Bursa'da lösemili Sevda Küçükkuray (14), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gözyaşlarıyla defnedildi.







EN GÜZEL ÜÇLÜK

Aksaray'da öğrenciler, spora hasret kaldı. Biri duvara çıkıp kollarını açtı. Diğerleri canlı potaya basket attı. Bunu gören yetkililer utandı. Belediye pota yaptırdı.



SIVACIYA ALTIN VURUŞ

K.Maraş'ta sıvacı Alaattin Kaba, telefonda dolandırıcılara kandı. Evdeki 35 bin liralık altını vermek isterken polise yakalandı!



ÇÖPTEN BEBEK ÇIKTI

Avcılar'da hurdacılar çöpte kız bebeğe rastladı. Yeni doğan yavru hastaneye kaldırıldı.



