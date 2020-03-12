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14 yaşındaki Sevda'dan kahreden haber

'da lösemili (14), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İşte haberin detayları ve 12 Mart tarihli Takvim Gazetesi'nin yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler...

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Sevda bitti

'da lösemili (14), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gözyaşlarıyla defnedildi.



EN GÜZEL ÜÇLÜK
'da öğrenciler, spora hasret kaldı. Biri duvara çıkıp kollarını açtı. Diğerleri canlı potaya basket attı. Bunu gören yetkililer utandı. Belediye pota yaptırdı.

SIVACIYA ALTIN VURUŞ
K.Maraş'ta sıvacı Alaattin Kaba, telefonda dolandırıcılara kandı. Evdeki 35 bin liralık altını vermek isterken polise yakalandı!

ÇÖPTEN BEBEK ÇIKTI
Avcılar'da hurdacılar çöpte kız bebeğe rastladı. Yeni doğan yavru hastaneye kaldırıldı.

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