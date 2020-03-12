12 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Bu hafta Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 511 bin 405 lira devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 56 kişi 13 bin 659 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 116 kişi 201 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 92 bin 193 kişi 15 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. Bayilerden loto oynayanlar akşam saatlerinden itibaren sonuçları öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, hangi numaralar kazandı? İşte 12 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları

12 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 24, 25, 26, 32 ve 49 olarak belirlendi.