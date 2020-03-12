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12 Mart MPİ sonuçları açıklandı! Bu hafta 13 milyon 511 bin 405 liralık ikramiye devretti

12 Mart MPİ sonuçları on binlerce kişi tarafından heyecanla araştırılıyor. Süper Loto oyununun 647'nci hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 511 bin 405 liralık ikramiye devretti. Özellikle büyük ikramiyenin devretmesinin ardından on binlerce kişi 12 Mart nı öğrenmek istiyor. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte haftanın kazanan sayıları

  • Yaşam
  • 12.03.2020 22:01
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 22:01
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12 Mart MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı!

12 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Bu hafta Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 511 bin 405 lira devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 56 kişi 13 bin 659 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 116 kişi 201 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 92 bin 193 kişi 15 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. Bayilerden loto oynayanlar akşam saatlerinden itibaren sonuçları öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, hangi numaralar kazandı? İşte 12 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları

12 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 24, 25, 26, 32 ve 49 olarak belirlendi.

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