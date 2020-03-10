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Son dakika: 'de 40 öğrenciye besin zehirlenmesi teşhisi

Son dakika haberine göre 'de özel bir yurtta kalan 40 öğrenci, besin zehirlenmesi teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Öğrencilerin gözlem altında tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

  • Yaşam
  • 10.03.2020 13:54
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 13:55
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Çanakkale'de onlarca öğrenci zehirlendi

Kent merkezinde bulunan özel kız yurdunda kalan öğrenciler, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi ile (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Besin zehirlenmesi teşhisi konulan 40 öğrenci, iki hastanede tedavi altına alındı.

Öğrencilerin gözlem altında tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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