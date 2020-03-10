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10 Mart olan ilçeler... İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna İstanbullu vatandaşlar yanıt arıyor. 10 Mart olan ilçeler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklanan kesinti listeleri sorgulanıyor. Haberimizden hangi ilçelerde saat kaça kadar planlı kesinti olduğunu öğrenebilirsiniz.

  • Yaşam
  • 10.03.2020 15:44
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 15:44
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İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

10 Mart İstanbul elektrik kesintisi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından daha önceden duyurulan belirli günlerde planlı kesintiler yapılıyor. Planlı kesintilerle bakım ve altyapı çalışmaları tamamlanıyor. İstanbul'un birçok ilçesinden kesinti olduğu haberi gelirken vatandaşlar İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor.

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 680. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374678)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DUTLUK, ERKILIÇ, ERLER, TOPEL sk / ÇELİKTEPE mah DUTLUK, KOCA SİNAN, KOCA SİNAN ÇIKMAZI, NAMIK KEMAL, YENİÇAĞ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385544)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, DOĞANAY, GÜNEY 2, KÖZ, NAR ÇİÇEĞİ, ÇİĞDEM, İNÖNÜ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385551)

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, GÖKDENİZ, LEMAN, NİLÜFER sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385569)

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