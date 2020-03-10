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Askerlik nedir? ne kadar? Mayıs 2020 celp dönemi askerlik yerleri sorgulama!

Askerlik cezası ne kadar? MSB Mayıs 2020 yılı celp dönemi askerlik yerlerine ilişkin açıklama geldi. Duyurunun ardından askerliğini tecil ettirmek isteyen vatandaşlar, yoklama kaçağı tabiriyle karşılaşıyor. sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Peki, ne kadar? Yoklama kaçakları yakalandıkları takdirde, vakit geçirmeksizin ve en geç yirmi dört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. İşte, Mayıs 2020 celp dönemi askerlik yerleri ve yoklama kaçakları hakkında tüm merak edilenler…

  • Yaşam
  • 10.03.2020 17:36
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 17:36
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Askerlik yoklama kaçağı cezası ne kadar?

Mayıs 2020 celp dönemi askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği duyuruldu. Duyurunun ardından tecil işlemi yaptırmak isteyen kişiler "yoklama kaçağı" ibaresiyle karşılaştı. Askerlik yoklama kaçağı nedir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Yoklama kaçağı cezası ne kadar? Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler.

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara deniliyor.

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