Mayıs 2020 celp dönemi askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği duyuruldu. Duyurunun ardından tecil işlemi yaptırmak isteyen kişiler "yoklama kaçağı" ibaresiyle karşılaştı. Askerlik yoklama kaçağı nedir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Yoklama kaçağı cezası ne kadar? Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler.

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara deniliyor.