Adana 'da tarım işçilerini taşıyan servis şarampole devrildi. Kaza da 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Kaza, Ceyhan ilçesi Yumurtalık yolunun 6'ıncı kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 60 NP 987 plakalı işçi servisi, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.Kazada 3 kişi hayatını kaybederken yaralanan 14 kişi olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında bulunan 4 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.