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'de yürekleri ağza getiren görüntüler! Çocukların ölüm oyunu!

'de hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve akan trafiğin üstünde yolun karşısına geçen çocuklar canlarını hiçe saydı. İnanılmaz görüntüler karşısında şoka uğrayan bir vatandaş o anları ep telefonuyla kaydetti.

  • Yaşam
  • 09.03.2020 12:39
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 12:39
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Sultangazi'de hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve akan trafiğin üstünde yolun karşısına geçen çocuklar, yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolu üzerinde bulunan hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve karşı yöne geçen yaşları 14 ila 15 arasında değişen 6 çocuk, yürekleri ağza getirdi.

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