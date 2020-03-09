Sultangazi'de hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve akan trafiğin üstünde yolun karşısına geçen çocuklar, yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolu üzerinde bulunan hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve karşı yöne geçen yaşları 14 ila 15 arasında değişen 6 çocuk, yürekleri ağza getirdi.
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