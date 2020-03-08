Limon suyu diye salataya döktüler! 10 kişi hastanelik oldu

Küçükçekmece'de taşınmak için yardıma gelen akrabalarıyla birlikte yemek yiyen 10 kişilik aile, salataya yanlışlıkla katılan böcek ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Halkalı Merkez Mahallesi'nde Türk Yılmaz Sokak'ta 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bartın'a taşınmak için hazırlık yapan bir aileye akrabaları yardıma geldi. Aile üyeleri ve akrabaları işleri bittikten sonra birlikte yemek yedi. Yemekte salataya iddiaya göre, limon suyu yerine yanlışlıkla böcek ilacı katıldı.

10 kişinin bulunduğu evde 9 kişi böcek ilacı katılan salatadan yedi. Daha sonra yedikleri salataya kattıkları maddenin limonsuyu değil de böcek ilacı olduğunu fark eden aile üyeleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından böcek ilacından etkilenen 9 kişi ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırdı. Polis evde inceleme yaparken olayla ilgili çalışmalar sürüyor.