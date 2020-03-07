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| Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı! Bu kez gün verdi

Son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yayınlanan tahminlerde bugün yurdun geneli için hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece arasında artacağı bildirilirken, yurdun batı bölümlerinin pazartesi akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisi altına gireceği bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumu tahminleri...

  • Yaşam
  • 08.03.2020 06:48
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 06:48
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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