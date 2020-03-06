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Son dakika: 'de 120 yakalandı

Son dakika haberine göre 'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden denize açılan ve 'a geçmeye çalışan 120 yakalandı. Kıyıda işlemleri tamamlanan 120 göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

  • Yaşam
  • 07.03.2020 06:46
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 06:46
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İzmir'de yakalandılar! Tam 120 kişi...
Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında tespit edilen 2 ayrı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince durduruldu. Lastik botlarla 'a geçmeye çalışan 30'u çocuk 95 , Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.



Öte yandan, Dikili ilçesine bağlı Bademli açıklarında da Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 'ye itilen 25 göçmen yakalandı.
Kıyıda işlemleri tamamlanan 120 göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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