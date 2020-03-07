Kadınlar Günü mesajları sevdiklerinin bu özel gününü kutlamak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Sevgiliye, anneye anlamlı duygusal Kadınlar Günü mesajları sözleri SMS, WhatsApp veya sosyal medya aracılığıyla gönderilecek. 8 Mart en anlamlı duygusal uzun Kadınlar Günü sözleri ve resimli Kadınlar Günü mesajlarını sizler için derledik. Bu anlamlı günde, tüm dilekler kadına şiddetin sona erdiği ve kadınların eşit şartlarda yaşadığı bir dünya için oluyor. İşte, 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri…

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ!

"Dünyayı her zaman daha iyisi için değiştirip, güzel günler yarattınız. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun."

"En ihtiyaç duyulan anlar yardım elini uzatan, yeryüzünün gerçek melekleri olan kadınlar. Ne kadar teşekkür etsek az. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun."