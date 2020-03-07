7 Mart MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Sayısal Loto oyununun bu hafta çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 218 bin 464 lira 90 kuruşluk ikramiye devretti. Bu kapsamda gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 7 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. İşte haftanın kazanan sayıları

7 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

7 - 10 - 15 - 23 - 31 - 35