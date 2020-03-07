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7 Mart açıklandı! Devreden ikramiye tutarı 1 milyon 218 bin lira...

Bayilerden gün içerisinde loto oynayan on binlerce kişinin merakla beklediği 7 Mart Sayısal Topu çekiliş sonuçları duyuruldu. Milli Piyango İdaresi saat 21.15'te duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Bu hafta çarşamba günü yapılan çekilişte 1 milyon 218 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 7 Mart

  • Yaşam
  • 07.03.2020 21:05
  •  - 
  • Son Güncelleme: 07.03.2020 21:17
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7 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

7 Mart MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Sayısal Loto oyununun bu hafta çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 218 bin 464 lira 90 kuruşluk ikramiye devretti. Bu kapsamda gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 7 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. İşte haftanın kazanan sayıları

7 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

7 - 10 - 15 - 23 - 31 - 35

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