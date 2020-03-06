Antalya'da Halil Bilgin, atının kuyruğunun koptuğunu fark etti. Diğer atlardan alınan kuyruk kılları ile kuyruk yaptırdı. İşlem, kuaför Fikret Kavurt tarafından yapıldı. Bilgin, "O da kuyruğunun yapıldığını hissetti. Ortaya çok güzel bir eser çıktı" dedi.
Yer: Antalya... Kuyruğu kopan ata kaynak yapıldı
Antalya'da Halil Bilgin, atının kuyruğunun koptuğunu fark etti. Diğer atlardan alınan kuyruk kılları ile kuyruk yaptırdı. İşlem, kuaför Fikret Kavurt tarafından yapıldı. Bilgin, "O da kuyruğunun yapıldığını hissetti. Ortaya çok güzel bir eser çıktı" dedi.
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