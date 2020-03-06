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Yer: ... Kuyruğu kopan ata kaynak yapıldı

'da , atının kuyruğunun koptuğunu fark etti. Diğer atlardan alınan kuyruk kılları ile kuyruk yaptırdı. İşlem, kuaför tarafından yapıldı. Bilgin, "O da kuyruğunun yapıldığını hissetti. Ortaya çok güzel bir eser çıktı" dedi.

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Antalya'da Halil Bilgin, atının kuyruğunun koptuğunu fark etti. Diğer atlardan alınan kuyruk kılları ile kuyruk yaptırdı. İşlem, kuaför Fikret Kavurt tarafından yapıldı. Bilgin, "O da kuyruğunun yapıldığını hissetti. Ortaya çok güzel bir eser çıktı" dedi.

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