İstanbul'da Mehtap Baysal'ın 7 yıllık arkadaşı Murat Sayın'a (44) ait 13 milyon lira isabet eden sayısal loto kuponunu çaldığı, parayı patronu Fatih Yolcu ile harcadığı iddia edildi. Hazırlanan iddianamede, Baysal'ın "hırsızlık" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, parayı çektiği iddia edilen Yolcu'nun ise, "hırsızlığa yardım" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Murat Sayın
Fatih Yolcu
Murat Sayın
Fatih Yolcu
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