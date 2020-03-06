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Arkadaşının 13 milyon eden kuponunu çaldı! Parayı patronuyla yedi...

'da 'ın 7 yıllık arkadaşı 'a (44) ait 13 milyon eden kuponunu çaldığı, parayı patronu ile harcadığı iddia edildi. Hazırlanan iddianamede, 'ın "hırsızlık" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, parayı çektiği iddia edilen Yolcu'nun ise, "hırsızlığa yardım" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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İstanbul'da Mehtap Baysal'ın 7 yıllık arkadaşı Murat Sayın'a (44) ait 13 milyon lira isabet eden kuponunu çaldığı, parayı patronu Fatih Yolcu ile harcadığı iddia edildi. Hazırlanan iddianamede, 'ın "hırsızlık" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, parayı çektiği iddia edilen Yolcu'nun ise, "hırsızlığa yardım" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.





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