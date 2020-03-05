Mardin'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. 7 şüpheli serbest bırakılırken H.A. silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal teröre tutuklama
Mardin'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. 7 şüpheli serbest bırakılırken H.A. silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Yaşam
- 05.03.2020
- Gazete
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