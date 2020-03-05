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Sosyal teröre tutuklama

'de, üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. 7 şüpheli serbest bırakılırken H.A. silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sosyal teröre tutuklama
Mardin'de, üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. 7 şüpheli serbest bırakılırken H.A. silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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