Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, 3 binden fazla can aldı. 70 ülkeye yayıldı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani tüm şehirlerin risk altında olduğunu açıkladı. Ölü sayısı 79'a ulaştı. Öte yandan Sakarya'da 1, Karabük'te 2 hasta umre dönüşü virüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
İran'da asansör düğmelerine basmak için kürdan kullanılıyor.
● Vatikan dünyaya kapılarını kapattı.
● FED faiz oranlarını 50 baz puan indirdi
● Japon doktorlar, astım ilacının çare olduğunu açıkladı.
● Nargilenin de tehlike saçtığı açıklandı.
BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in de Corona'ya yakalandığı iddia edildi.
İran'da asansör düğmelerine basmak için kürdan kullanılıyor.
● Vatikan dünyaya kapılarını kapattı.
● FED faiz oranlarını 50 baz puan indirdi
● Japon doktorlar, astım ilacının çare olduğunu açıkladı.
● Nargilenin de tehlike saçtığı açıklandı.
BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in de Corona'ya yakalandığı iddia edildi.
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