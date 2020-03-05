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Coronavirüs ile sarsıldı, Ruhani adeta yıkıldı!

, Corona suikastıyla sarsıldı. 30 milletvekili, 4 bakan virüse yakalandı. Tüm şehirler dış dünyaya kapatıldı. Ölü sayısı 79’a ulaştı. Ruhani adeta yıkıldı.

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Ruhani göçtü
Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, 3 binden fazla can aldı. 70 ülkeye yayıldı. Cumhurbaşkanı Ruhani tüm şehirlerin risk altında olduğunu açıkladı. Ölü sayısı 79'a ulaştı. Öte yandan 'da 1, 'te 2 hasta umre dönüşü virüs şüphesiyle gözlem altına alındı.



İran'da asansör düğmelerine basmak i kürdan kullanılıyor.

● Vatikan dünyaya kapılarını kapattı.

faiz oranlarını 50 baz puan indirdi

● Japon doktorlar, astım ilacının çare olduğunu açıkladı.

● Nargilenin de tehlike saçtığı açıklandı.



BAE Muhammed bin Zayed'in de Corona'ya yakalandığı iddia edildi.

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