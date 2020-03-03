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: 'daki unda 21 şüpheli yakalandı

haberine göre 'nın Alanya ilçesinde düzenlenen unda 21 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, iki ruhsatsız tabanca, iki kuru sıkıtabancı, 15 mermi, bir miktar para ve ele geçirildi.

  • Yaşam
  • 03.03.2020 16:32
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 16:32
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Alanya’da fuhuş çetesi çökertildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlendi.

Aramalarda, iki ruhsatsız tabanca, iki kuru sıkıtabancı, 15 mermi, bir miktar para ve ele geçirildi.

Operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden yabancı uyruklu 11 kadın, sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Diğer 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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