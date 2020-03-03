İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmalı olan özel bir şirkete ait Üsküdar Şile arası sefer yapan yolcu otobüsünde öğrenciler ile otobüs görevlisi arasında ücret tartışması yaşandı.

OTOBÜSTEN İNDİRMEK İSTEDİ

O anlar orada bulunan diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde otobüs personelinin öğrencilerle tartıştığı; personelin, fazla ücret ödemek istemeyen bir öğrenciyle kavga ettiği ve otobüsten inmesini istediği görülüyor.

ÖĞRENCİLER ŞİKAYET ETTİ

Öğrenciler, kendilerinden tarifede yazan ücretten fazlasını talep eden otobüs personeli hakkında şikayette bulundu.

CEZA KESİLDİ

Öğrencilerden 7,65 lira olan öğrenci tarifesinden fazlasını talep eden otobüs firması personeline İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Özel Halk Otobüsü Yönergesine göre 3.maddeden 200 bilet karşılığı para cezası uygulandı.