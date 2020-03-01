Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu hafta Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, "Yağışların; yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadoluda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır." denildi.

Meteoroloji'den doğu illeri için yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 3, Bitlis'te 3, Hakkari'de 3 ve Muş'ta 1 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

3 büyükşehirin hava durumu ise şu şekilde:

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu