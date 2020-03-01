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Batmak üzere olan ler son anda kurtarıldı

Ayvacık'ta botla Yunanistan'a geçmek isteyen 35 kişilik grubu, botun su alması üzerine büyük panik yaşadı. Sahil Güvenlik ekipleri bottaki göçmenleri kurtarırken, bir kişi ise bottan atlayarak eksi 5 derecelik havada kıyıya kadar yüzdü.

  • Yaşam
  • 01.03.2020 09:23
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 09:23
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Batmak üzere olan göçmenler son anda kurtarıldı

'den kaçak yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan lerin botu batmak üzereyken, sahil güvenlik ekipleri mültecileri kurtardı. Batmak üzere olan bottan atlayan bir göçmen ise eksi 5 derecelik havada yüzerek karaya çıktı.



Türkiye'den Yunanistan ve Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler sınır kapılarına ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gelerek kaçak yollardan kaçmaya çalışıyor. Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan bir sahile gelen 35 kişilik göçmen grubu, şişme bota binerek Midilli Adası'na gitmek için açıldı. Açıldıkları esnada fazla yolcu bulunmasından dolayı ilerleyemeyen botu sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

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