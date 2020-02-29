Adıyaman'da dün meydana gelen olayda, lise öğrencisi Ş.Ö. (16) evde annesi ile babasının tartışmasına şahit oldu. Babası Mehmet Özer'e kurşun yağdırdı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba katili gözaltına alındı.