Adıyaman'da dün meydana gelen olayda, lise öğrencisi Ş.Ö. (16) evde annesi ile babasının tartışmasına şahit oldu. Babası Mehmet Özer'e kurşun yağdırdı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba katili gözaltına alındı.
Yer: Adıyaman... 16 yaşındaki genç, annesiyle tartışan babasını öldürdü!
Adıyaman'da dün meydana gelen olayda, lise öğrencisi Ş.Ö. (16) evde annesi ile babasının tartışmasına şahit oldu. Babası Mehmet Özer'e kurşun yağdırdı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba katili gözaltına alındı.
- Yaşam
- 29.02.2020
- Gazete
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