İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB ) geçtiğimiz günlerde şehir hatlarının Cuma ve Cumartesi geceleri sabaha kadar çalışması yönünde karar aldı. Kararla birlikte bu geceden itibaren uygulama hayata geçirildi. Bu gece başlayan uygulama ile ilk sefer 01.30'da Kadıköy 'den Beşiktaş 'a düzenledi. Beşiktaş'ta yolcularını indiren vapur, 02.05'te ise Beşiktaş'tan yolcu alarak Kadıköy'e hareket ulaştı. Seferlerin, Cuma ve Cumartesi geceleri her saat başı yapılacağı öğrenildi.

Kadıköy'den vapura binen, Çağdaş Özdemir, "dedi.Başka bir yolcu da, "Muazzam bir şey… Hem gece denizi tecrübe etmek bakımından hem de zaman koşturması olmamasından açısından. Çok güzel bir uygulamaö diye konuştu.Vapuru kullanan Melis Öztürk ise,şeklinde konuştu.Uygulamayı beğendiği söyleyen Hakan Çetinkaya da,dedi.Enis Güler isimli yolcu da uygulamadan memnuniyetini dile getirerek,ifadelerini kullandı.