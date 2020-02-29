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Tesisatçı etti!

'de inşaata giden işçiler, dün binanın önünde bulunan moloz yığınları arasında hareketsiz halde yatan kişiyi gördü. Polisin yaptığı araştırmada ölen kişinin sıhhi tesisat ustası olduğu tespit edildi. Akkoyun'un cenazesi morguna kaldırılırken, ekipler olayın mı yoksa mi olduğunu araştırıyor.

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Tesisatçı intihar etti!
Kayseri'de inşaata giden işçiler, dün binanın önünde bulunan moloz yığınları arasında hareketsiz halde yatan kişiyi gördü. Polisin yaptığı araştırmada ölen kişinin sıhhi tesisat ustası Ufuk Akkoyun olduğu tespit edildi. Akkoyun'un cenazesi morguna kaldırılırken, ekipler olayın mı yoksa mi olduğunu araştırıyor.

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