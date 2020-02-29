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'da Şenol ve çiftinin, 7 çocuğundan biri (15), geçtiğimiz gün otomobille kaçırıldı. Yapılan çalışmalar ve görüşmeler sonucunda, ve olayın şüphelisi Mert Y. karakola gitti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Melisa’dan iyi haber!
Antalya'da Şenol ve Nurcan Çelikli çiftinin, 7 çocuğundan biri Melisa (15), geçtiğimiz gün otomobille kaçırıldı. Yapılan çalışmalar ve görüşmeler sonucunda, ve olayın şüphelisi Mert Y. karakola gitti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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