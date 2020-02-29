Antalya'da Şenol ve Nurcan Çelikli çiftinin, 7 çocuğundan biri Melisa (15), geçtiğimiz gün otomobille kaçırıldı. Yapılan çalışmalar ve görüşmeler sonucunda, küçük kız ve olayın şüphelisi Mert Y. karakola gitti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Melisa’dan iyi haber!
Antalya'da Şenol ve Nurcan Çelikli çiftinin, 7 çocuğundan biri Melisa (15), geçtiğimiz gün otomobille kaçırıldı. Yapılan çalışmalar ve görüşmeler sonucunda, küçük kız ve olayın şüphelisi Mert Y. karakola gitti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Yaşam
- 29.02.2020
- Gazete
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