Komşusu tarafından oğlu öldürülen anne: Eşini ben aradım

Telefon görüşmeleri cinayetle bitti. Olay geçen yıl Antalya'da meydana geldi. İnşaat işçisi Celil Dumanlı'nın (51) eşi S.D., bir süre önce evi terk etti. Dumanlı, karısını aradığı iddiasıyla komşusu Bayram Kır'ı tabancayla öldürdü.
Bayram Kır öldürüldü. Annesi Emine Kır yakıldı.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlunun, Dumanlı'nın eşini aramadığını savunan anne Emine Kır, "Oğlum hiçbir zaman S.'yi aramadı. Komşum olduğu için ara sıra, hal hatır sormak için ben arardım. Oğlumun eşini aradığını düşünmüş, yok yere öldürdü. Ölünceye kadar cezaevinden çıkmasın" diye konuştu.
ALDATTI İDDİASI
Celil Dumanlı, eşi S.D.'nin kendisini Bayram Kır ile aldattığını iddia etti.
Bayram Kır öldürüldü. Annesi Emine Kır yakıldı.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlunun, Dumanlı'nın eşini aramadığını savunan anne Emine Kır, "Oğlum hiçbir zaman S.'yi aramadı. Komşum olduğu için ara sıra, hal hatır sormak için ben arardım. Oğlumun eşini aradığını düşünmüş, yok yere öldürdü. Ölünceye kadar cezaevinden çıkmasın" diye konuştu.
ALDATTI İDDİASI
Celil Dumanlı, eşi S.D.'nin kendisini Bayram Kır ile aldattığını iddia etti.
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