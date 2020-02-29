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Komşusu tarafından oğlu öldürülen anne: Eşini ben aradım

Telefon görüşmeleri le bitti. Olay geçen yıl 'da meydana geldi. İnşaat işçisi 'nın (51) eşi S.D., bir süre önce evi terk etti. Dumanlı, karısını aradığı iddiasıyla komşusu 'ı tabancayla öldürdü. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlunun, Dumanlı'nın eşini aramadığını savunan anne , "Oğlum hiçbir zaman S.'yi aramadı. Komşum olduğu için ara sıra, hal hatır sormak için ben arardım. Oğlumun eşini aradığını düşünmüş, yok yere öldürdü. Ölünceye kadar cezaevinden çıkmasın" diye konuştu.

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Ölümcül arama!
Telefon görüşmeleri le bitti. Olay geçen yıl 'da meydana geldi. İnşaat işçisi Celil Dumanlı'nın (51) eşi S.D., bir süre önce evi terk etti. Dumanlı, karısını aradığı iddiasıyla komşusu Bayram Kır'ı tabancayla öldürdü.


Bayram Kır öldürüldü. Annesi Emine Kır yakıldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlunun, Dumanlı'nın eşini aramadığını savunan anne Emine Kır, "Oğlum hiçbir zaman S.'yi aramadı. Komşum olduğu için ara sıra, hal hatır sormak için ben arardım. Oğlumun eşini aradığını düşünmüş, yok yere öldürdü. Ölünceye kadar cezaevinden çıkmasın" diye konuştu.



ALDATTI İDDİASI
, eşi S.D.'nin kendisini ile aldattığını iddia etti.




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