Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) 5 Ocak'ta ortadan kayboldu. 55 gündür haber alınamayan genç kızı aramalara dün de devam edildi. Ancak yine bir sonuç alınamadı. Ailenin bekleyişi sürüyor.
Gülistan Doku'dan hala iz yok
Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) 5 Ocak'ta ortadan kayboldu. 55 gündür haber alınamayan genç kızı aramalara dün de devam edildi. Ancak yine bir sonuç alınamadı. Ailenin bekleyişi sürüyor.
- Yaşam
- 29.02.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.