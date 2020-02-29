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'de üniversite öğrencisi (21) 5 Ocak'ta ortadan kayboldu. 55 gündür haber alınamayan genç kızı aramalara dün de devam edildi. Ancak yine bir sonuç alınamadı. Ailenin bekleyişi sürüyor.

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Hala 'iz' yok
Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) 5 Ocak'ta ortadan kayboldu. 55 gündür haber alınamayan genç kızı aramalara dün de devam edildi. Ancak yine bir sonuç alınamadı. Ailenin bekleyişi sürüyor.

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