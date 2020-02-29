Dolandırıcıdan notlar!

Mersin'de internet siteleri üzerinden tanıtım sayfaları oluşturarak 'gemi adamı, gemi personeli' gibi işlerde dolgun maaşla çalıştırılmak üzere iş garantili kurslar düzenler gibi yapıp vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 16'sı kadın 19 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin not defterlerine, "Bakıyor, çok mal, bilgi aldı, iptal dolandırıcı olduğumuz anladı. Bu biraz saf" gibi yazılar yazdığı görüldü. Ayrıca şahısların kaç kişi dolandırdıysalar onları da not almaları dikkat çekti.
Şüphelilerin not defterlerine, "Bakıyor, çok mal, bilgi aldı, iptal dolandırıcı olduğumuz anladı. Bu biraz saf" gibi yazılar yazdığı görüldü. Ayrıca şahısların kaç kişi dolandırdıysalar onları da not almaları dikkat çekti.
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