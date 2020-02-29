Adıyaman'da 5 çocuk babası Orhan Göktaş'tan dün sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları eve gitti. Ssobanın devrildiğini, Göktaş'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, talihsiz adamı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi.
Devrilen sobadan sızan gazdan zehirlendi
Adıyaman'da 5 çocuk babası Orhan Göktaş'tan dün sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları eve gitti. Sobanın devrildiğini, Göktaş'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, talihsiz adamı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi.
- Yaşam
- 29.02.2020
- Gazete
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