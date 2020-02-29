Bugünkü
Takvim

Devrilen sobadan sızan gazdan zehirlendi

'da 5 çocuk babası 'tan dün sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları eve gitti. Sobanın devrildiğini, Göktaş'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, talihsiz adamı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi.

ABONE OL
Sızan gaz öldürdü
Adıyaman'da 5 çocuk babası Orhan Göktaş'tan dün sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları eve gitti. Ssobanın devrildiğini, Göktaş'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, talihsiz adamı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Devrilen sobadan sızan gazdan zehirlendi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri