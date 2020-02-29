Denizli'de iş insanı Ali İşiyok, dün kaldığı otelden çıkıp otomobiline yöneldi. Çamurluktan sarkan kabloyu fark eden İşiyok, durumu polise bildirdi. El yapımı parça tesirli bomba bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Denizli’de bomba olay
Denizli'de iş insanı Ali İşiyok, dün kaldığı otelden çıkıp otomobiline yöneldi. Çamurluktan sarkan kabloyu fark eden İşiyok, durumu polise bildirdi. El yapımı parça tesirli bomba bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Yaşam
- 29.02.2020
- Gazete
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