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Baba oğlu ayırdı

'da dün meydana gelen da, Ömer K. (48) himayesindeki sebze yüklü TIR, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkarak taklalar atıp şarampole yuvarlandı. Sürücü kazadan ağır yaralı kurtulurken, 26 yaşında oğlu Uğur K. yaşamını yitirdi.

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Baba oğlu kaza ayırdı
Afyonkarahisar'da dün meydana gelen da, Ömer K. (48) himayesindeki sebze yüklü TIR, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkarak taklalar atıp şarampole yuvarlandı. Sürücü kazadan ağır yaralı kurtulurken, 26 yaşında oğlu Uğur K. yaşamını yitirdi.

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