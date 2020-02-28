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Adım adım mucize

İzmirli Sayhan Gençer (25), 10 yıl önce yüksekten yere çakıldı. Günlerce yoğun bakımda yattı. Felç kaldı. İşte Takvim Gazetesi’nin 28 Şubat 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

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Adım adım mucize
İzmirli Sayhan Gençer (25), 10 yıl önce yüksekten yere çakıldı. Günlerce yoğun bakımda yattı. Felç kaldı.
Anne Gaye Dağdelen, evladının tedavisi için yemek sattı. Sayhan, ilk adımını attı: Umudumu hiç kaybetmedim.


İŞTE İLK PARA
İzmir'de kaçakçılar enselendi. Lidyalılar'ın 2700 yıl önce bastığı dünyanın ilk parasından 57 adet ele geçirildi.

NE YAPTIN BERNA
Antalya'da Berna Y, "Tuvalete gidiyorum" diye arkadaşlarının yanından kalktı. Falezlerden atlayıp canına kıydı.

ANA DAVA
Bursa'da hamile Zeynep Aşkın, kocası Emrah'ın şiddetine maruz kaldı. Peşini bırakmadı. Dayakçı eşinin 8 ay hapis almasını sağladı.

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