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Yüzü güldü

'da 11 yıl önce oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu yüzünün yarısı parçalanan (27), yeni yeni gülmeye başladı. 16 yaşından bu yana 41 kez ameliyat olan Özçelik, son operasyonu da sanatçı ve hayırseverlerin yardımı sayesinde geçirdi. Özçelik'in yeni yüzüne tam kavuşabilmesi için 2 ameliyat daha olması gerektiği belirtildi.

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Yüzü güldü
Batman'da 11 yıl önce oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu yüzünün yarısı parçalanan (27), yeni yeni gülmeye başladı. 16 yaşından bu yana 41 kez ameliyat olan Özçelik, son operasyonu da sanatçı ve hayırseverlerin yardımı sayesinde geçirdi. Özçelik'in yeni yüzüne tam kavuşabilmesi için 2 ameliyat daha olması gerektiği belirtildi.

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